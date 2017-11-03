Президент: создана надежная полоса инженерного заграждения линии разграничения на Донбассе

"Сегодня Украина отмечает еще один праздник военных - День инженерных войск. И благодаря героизму и смелости воинов этой героической профессии под постоянными обстрелами противника проведено фортификационное оборудование и создана надежная полоса инженерного заграждения первой линии обороны", - сказал П.Порошенко.

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Он добавил, что сейчас в зоне проведения АТО восстановлено десятки мостов и переправ, которые были разрушены боевиками, а также разминировано тысячи квадратных километров территории.