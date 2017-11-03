Президент: создана надежная полоса инженерного заграждения линии разграничения на Донбассе

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 53554 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 121423 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104754 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 107444 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106208 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 98332 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104773 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102374 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144421 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116349 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Президент: создана надежная полоса инженерного заграждения линии разграничения на Донбассе

Президент: создана надежная полоса инженерного заграждения линии разграничения на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 8956 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. На Донбассе создана надежная полосу инженерного заграждения линии разграничения. Об этом во время выступления на артиллерийском полигоне в День ракетных войск и артиллерии заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Сегодня Украина отмечает еще один праздник военных - День инженерных войск. И благодаря героизму и смелости воинов этой героической профессии под постоянными обстрелами противника проведено фортификационное оборудование и создана надежная полоса инженерного заграждения первой линии обороны", - сказал П.Порошенко.

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Он добавил, что сейчас в зоне проведения АТО восстановлено десятки мостов и переправ, которые были разрушены боевиками, а также разминировано тысячи квадратных километров территории.

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