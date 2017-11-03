Президент: создана надежная полоса инженерного заграждения линии разграничения на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. На Донбассе создана надежная полосу инженерного заграждения линии разграничения. Об этом во время выступления на артиллерийском полигоне в День ракетных войск и артиллерии заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Сегодня Украина отмечает еще один праздник военных - День инженерных войск. И благодаря героизму и смелости воинов этой героической профессии под постоянными обстрелами противника проведено фортификационное оборудование и создана надежная полоса инженерного заграждения первой линии обороны", - сказал П.Порошенко.
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Он добавил, что сейчас в зоне проведения АТО восстановлено десятки мостов и переправ, которые были разрушены боевиками, а также разминировано тысячи квадратных километров территории.