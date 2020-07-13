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Президент Швейцарії прибуде в Україну 20 липня

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КИЇВ. 13 липня. УНН. До України з державним візитом приїде Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Зоммаруга. Також Президент Укрїни Володимир Зеленський і Симонетта Зоммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.

“20-23 липня на запрошення Глави держави Україну з державним візитом відвідає Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Зоммаруга”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що програмою візиту передбачено переговори глав держав у форматі віч-на-віч та у складі делегацій. Заплановано обговорення широкого спектру питань двосторонніх українсько-швейцарських відносин, а також взаємодії сторін на міжнародній арені.

“Володимир Зеленський і Симонетта Зоммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас з метою ознайомлення з безпековою та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проектів швейцарської гуманітарної допомоги”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Орбан приїде до України і зустрінеться з Зеленським після пандемії коронавірусу.

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