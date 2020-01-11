Президент розповів про дії української влади у розслідуванні катастрофи літака МАУ

“Зараз я можу детально, покроково розповісти про всі дії української влади, починаючи з трагічного ранку 8 січня. Одразу після авіакатастрофи створено та розпочато роботу оперативного штабу при РНБО України. На місце події в аеропорт прибули посол і консул України в Ірані. Відбулося позачергове засідання уряду, на якому прийнято рішення про створення та відправку до Ірану пошуково-рятувальної групи. До неї увійшли 45 експертів”, - зазначив Зеленськи.

За словами Президента, Офіс Генпрокурора України звернувся до Ірану, до Канади, Швеції та Великобританії з пропозиціями про створення міжнародної слідчої групи.

“9 січня о третій тридцять наша пошуково-рятувальна група прибула в Тегеран і за дві години розпочала роботу на місці катастрофи. У мене розпочалася розмова з президентом Ірану щодо чіткої повної взаємодії з нашими експертами. Вони отримали доступ до уламків літака, чорних скриньок, записів радарів да диспетчерів з центру управління польотами”, - сказав Президент.

Також Зеленський повідомив, що ранком 9 січня секретар РНБО України озвучив 4 основні версії, в тому числі про можливість збиття українського літака ракетою.

“Для ідентифікації тіл загиблих було дуже швидко зібрано зразки ДНК їх родичів, в тому числі бортпровідниці, родичі якої знаходились на тимчасово окупованій території”, - сказав Президент.

За його словами, Україна закликала усіх міжнародних партнерів надати дані, які б підтвердлили версію збиття літака.

“10 січня у мене відбулася розмова з державним секретарем США Майклом Пампео та зустріч з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, яка передала мені важливу і корисну інформацію для розслідування”, - повідомив Президент.

Окрім того, він додав, що керівництво Ісламської республіки Іран визнало факт збиття українського літака та свою провину в авіакатастрофі.

“Зараз група українських експертів продовжує свою роботу. Для повного завершення розслідування ще потрібно провести низку дій. Наразі вони намагаються реконструювати літак. Повертаючись до розмови з президентом Ірану, ми домовилися, що прямо зараз ним буде відданий наказ - максимально швидко, спільно з українськими експертами, закінчити ідентифікацію тіл загиблих та підготувати їх для повернення в Україну. Це повинно статися найближчим часом”, - сказав Зеленський.

За його словами, сторони також домовилися про повну технічну і юридичну взаємодію, включаючи питання отримання компенсації.

“Офіс Генпрокурора України порушив справу за фактом вбивства громадян України. Уряд надасть фінансову допомогу родинам загиблих. Держава також всіляко сприятиме отримання ними компенсації від перевізника, страхових компаній та Ісламської республіки Іран”, - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський очікує, що Іран поверне загиблих українців до 19 січня.