Президент проведе нараду з керівниками закордонних дипустанов України у кінці серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко проведе нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ України наприкінці серпня цього року. Про це він сьогодні сказав під час підписання закону “Про дипломатичну службу”, передає УНН.
“І саме обговоренню цього питання і наших пріоритетів на міжнародній арені я планую присвятити нараду керівників закордонних дипломатичних установ України, яка відбудеться цього року в незвичний час — наприкінці серпня”, — сказав Президент.
П.Порошенко наголосив, що слід підготуватися, обговорити і визначити чітко завдання, які стоять перед дипломатичною службою в цей найвідповідальніший період для існування нашої держави.
“Йдеться не лише про захист України. Це обов’язково. Йдеться про розвиток і напрямок руху нашої держави”, — додав глава держави.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко підписав закон “Про дипломатичну службу” біля стін Міністерства закордонних справ України.