Президент пропонує запровадити інститут префектів: чим вони займатимуться

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Проектом закону “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”, що був внесений до парламенту Президентом України, пропонується запровадити інститут префектів. УНН пропонує детальніше ознайомитися з тими функціями, які на них покладатимуться.