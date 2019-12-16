Президент пропонує запровадити інститут префектів: чим вони займатимуться
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Проектом закону “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”, що був внесений до парламенту Президентом України, пропонується запровадити інститут префектів. УНН пропонує детальніше ознайомитися з тими функціями, які на них покладатимуться.
Законопроектом визначається, що представниками держави в округах і областях, у місті Києві є префекти. Правовий статус префектів визначається виключно законами України. Спрямовує та координує роботу префектів Кабмін. Фактично префект та його офіс замінять собою місцеві державні адміністрації.
Щодо офісу, то його склад формуватиме сам префект. Префект же призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Строк перебування префекта на посаді в одному окрузі, області, місті Києві не може перевищувати трьох років.
Префект буде державним службовцем і у своїх повноваженнях підзвітний та підконтрольний Президентові України та Кабінетові Міністрів України.
Законопроектом передбачені наступні повноваження префекта на певній території:
Акти видані префектом будуть обов’язкові до виконання на відповідній території. Акти префекта, що стосуються здійснення адміністративного нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування, можуть бути скасовані тільки Президентом. А ось акти спрямовані на координацію представництв центральних органів на місцях зможе скасувати Кабмін.
Водночас, префект матиме право зупиняти дію актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України. Але в такому випадку префект повинен буде також звернутися до суду.
Якщо законопроект буде ухвалений, то Президент України за поданням Кабінету Міністрів України вперше здійснить призначення префектів після створення відповідними окружними, обласними радами виконавчих комітетів, але не пізніше 1 березня 2021 року. Місцеві ж вибори, які сформують місцеві ради повинні будуть відбутися протягом 90 днів після того, як закон набуде чинності.
Додамо, що на сайті Верховної Ради опубліковано законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади), внесений Президентом України як невідкладний.
Законопроект спрямований, як йдеться у пояснювальній записці, на зменшення надмірної централізації влади та чіткіше розмежування повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, що функціонують в адміністративно-територіальних одиницях різних рівнів.