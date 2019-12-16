Президент предлагает ввести институт префектов: чем они будут заниматься

Законопроектом определяется, что представителями государства в округах и областях, в городе Киеве есть префекты. Правовой статус префектов определяется исключительно законами Украины. Направляет и координирует работу префектов Кабмин. Фактически префект и его офис заменят собой местные государственные администрации.

По офиса, то его состав будет формировать сам префект. Префект же назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины. Срок пребывания префекта в должности в одном округе, областе, городе Киеве не может превышать трех лет.

Префект будет государственным служащим и в своих полномочиях подотчетен и подконтролен Президенту Украины и Кабинету Министров Украины.

Законопроектом предусмотрены следующие полномочия префекта на определенной территории:

осуществление административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления;

координация деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти и осуществление административного надзора за соблюдением ими Конституции и законов Украины, актов Президента Украины и Кабинета Министров Украины;

направление и координация деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти, обеспечивает их взаимодействие с органами местного самоуправления в условиях военного или чрезвычайного положения, чрезвычайной экологической ситуации;

внесение Президенту Украины представление о приостановлении действия принятого советом, председателем общины, окружного, областного советом акта, не соответствующего Конституции Украины и создающего угрозу нарушения государственного суверенитета, территориальной целостности или угрозу национальной безопасности;

осуществления другие полномочий, определенных законами Украины.

Акты изданы префектом будут обязательны для исполнения на соответствующей территории. Акты префекта, касающиеся административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления, могут быть отменены только Президентом. А вот акты направлены на координацию представительств центральных органов на местах сможет отменить Кабмин.

В то же время, префект имеет право приостанавливать действие актов органов и должностных лиц местного самоуправления по мотивам их несоответствия Конституции или законам Украины. Но в таком случае префект должен будет также обратиться в суд.

Если законопроект будет принят, то Президент Украины по представлению Кабинета Министров Украины впервые осуществит назначения префектов после создания соответствующими окружными, областными советами исполнительных комитетов, но не позднее 1 марта 2021 года. Местные же выборы, которые сформируют местные советы должны будут состояться в течение 90 дней после того, как закон вступит в силу.

Добавим, что на сайте Верховной Рады опубликован законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти), внесенный Президентом Украины как неотложный.

Законопроект направлен, как говорится в пояснительной записке, на уменьшение чрезмерной централизации власти и четкое разграничение полномочий между местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, функционирующих в административно-территориальных единицах разных уровней.