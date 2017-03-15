Президент про інцидент біля Слов’янська: поліція діяла з терплячістю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко прокоментував вчорашній інцидент біля Слов’янська за участю народних депутатів України. Про це Глава держави сказав під час засідання РНБО, передає УНН.
“Я дивився це ганебне відео, як били поліцейських, намагалися вирвати у них зброю, як принижували бійців Національної гвардії і поліції, які пройшли бойові дії, з розрахунку, що ті не можуть підняти руку на недоторканного обранця. Поліція діяла з терплячістю, у рамках закону”, — наголосив Президент.
Нагадаємо, що у вівторок, 14 березня, о 19.30 на автодорозі Київ-Довжанський, на блокпосту біля міста Слов’янськ, під час перевірки працівниками поліції Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області документів у групи осіб (серед яких був народний депутат України), які рухалися на автотранспорті колоною в кількості 13 автомобілів, (близько 80 осіб), виник конфлікт.
У результаті конфлікту семеро працівників поліції, які виконували свої службові обов’язки, отримали тілесні ушкодження.
Як повідомляв УНН, поліція відкрила провадження за фактом побиття правоохоронців біля Слов'янська.