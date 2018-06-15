Президент призначив начальників управлінь СБУ у Криму і двох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко призначив начальників управлінь Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, у Херсонській області та в Дніпропетровській області. Про це повідомляється на сайті Президента, передає УНН.
"Призначити Шмітька Олександра Григоровича начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим", - сказано в указі №167/2018 від 15 червня.
При цьому указом №166/2018 від 15 червня президент призначив очільника управління СБУ на Херсонщині: "Призначити Кріцина Едуарда Володимировича начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області".
Також Президент призначив керівника управління СБУ на Дніпропетровщині указом №165/2018 від 15 червня: "Призначити Олійника Андрія Федоровича начальником Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області".
Нагадаємо, 13 червня Президент звільнив Жебрівського з посади голови Донецької ОДА.