Президент привітав українку з перемогою на чемпіонаті світу зі швидких шахів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав українку Ганну Музичук з перемогою на чемпіонаті світу зі швидких шахів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Перемога! Українка Анна Музичук стала чемпіонкою світу з швидких шахів.
Найтепліші вітання нашій шахістці!”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, український гросмейстер Ганна Музичук достроково виграла чемпіонат світу зі швидких шахів.