Президент привітав Патона з 99-річчям: дякуємо за дар творити

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"Вітаю з 99-річчям великого українського науковця та винахідника Бориса Патона. Непересічний розум, життєва енергія та працелюбність Бориса Патона вражає. А його творчий доробок назавжди закарбує його ім'я в історію світової науки. Дякуємо за дар творити на благо і в ім’я українського народу. Здоров’я та наснаги вам, Борисе Євгеновичу!" - зазначив П.Порошенко.

Довідка УНН: Борис Патон - український науковець у галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів, доктор технічних наук (1952), президент НАН України (з 1962), автор понад 1000 публікацій, зокрема 20 монографій, понад 400 винаходів.