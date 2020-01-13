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Президент присудив низку держпремій у галузі науки і техніки

Президент присудив низку держпремій у галузі науки і техніки

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський присудив низку держаних премій в галузі науки і техніки 2019 року 93 діячам у цій галузі. Відповідний указ №4/2020 розміщено на сайті Глави держави, передає УНН.

Так, відповідно до указу, Президент постановив присудити премії 93 українським діячам в галузі науки і техніки, зокрема, за роботу "Структура та взаємодія атомних ядер в пружних, непружних і радіоактивних процесах", "Новітні методи математичного моделювання складних процесів та систем на основі високопродуктивних обчислень", "Наукові основи інноваційних технологій заміщення антрациту в тепловій енергетиці та їх впровадження" та інші.

Окрім того, встановлено розмір державної премії України в галузі науки і техніки на 2019 рік у розмірі 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців Збройних сил орденом "За мужність" ІІІ ступеня та медаллю "За військову службу Україні".

Українські Національні Новини

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