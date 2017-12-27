Президент поспілкувався зі звільненим кіборгом Морозовим
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко поспілкувався зі звільненим з полону кіборгом Олександром Морозовим. Про це в мережі Facebook повідомив прес-секретар Президента України Святослав Цеголко, передає УНН.
“Президент за кілька кілометрів до лінії зіткнення поспілкувався телефоном зі звільненим кіборгом Олександром Морозовим”, — повідомив прес-секретар голови держави.
Раніше повідомлялося, що автобуси з 58 звільненими з полону вирушили з окупованої Горлівки до контрольованого Майорська.
Обмін для звільнення українських заручників на Донбасі завершився, з полону звільнили 74 заручників.
Нагадаємо, вже завершився процес обміну утримуваними особами між українською стороною і "ЛНР", останнім віддали 75 осіб.
Про те, що до новорічних і різдвяних свят має відбутися обмін утримуваними особами, який назвали наймасштабнішим, провели переговори на засіданні тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.
Українська сторона заявила про готовність здійснити обмін за схемою "306 на 74". Бойовики також на це погодилися.