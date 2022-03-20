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Президент попросив швейцарські компанії залишити російський ринок

Президент попросив швейцарські компанії залишити російський ринок

Київ • УНН

 • 101360 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Під час свого нічного звернення Президент України Володимир Зеленський помідомив, що попросив швейцарські компанії залишити російський ринок. Про це інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні звернувся до народу Швейцарії.

Це особлива держава. Вона не розштовхує ліктями інших на міжнародній арені. Але коли говорить своє слово, то його чують абсолютно усі. Швейцарія підтримала санкції проти Росії, які застосував Європейський Союз. Це означає дуже багато для російської державної машини. Для людей, які звикли, що влада – це гроші. А отже, це банки. А отже, Швейцарія та інші країни, які допомагають зберегти капітал. Я вдячний Президентові й народу Швейцарії та їхній державі за те, що вони щирі у підтримці нашої боротьби за життя і свободу. За те, що вони не залишились осторонь. І закликав їх зробити ще декілька кроків.

Щоб усі швейцарські компанії, які ще не полишили російський ринок, зробили це негайно. Щоб не віддавали жодного долара, франка чи євро російській військовій машині на вбивства наших людей.

Щоб усі винні у війні проти нашої держави не могли насолоджуватися життям у Швейцарії, нерухомістю у Швейцарії, банками у Швейцарії", - заявив Президент.

Доповнення

Також, Володимир Зеленський повідомив, що Збройні Сили України продовжують стримувати ворога на всіх основних напрямках. Завдають російським військам небачених втрат. Окремі підрозділи окупантів знищені на 80-90%.

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