Президент Польщі прокоментував можливі зміни до закону про ІНП

"Я сказав пану Президенту: важко мати до нас претензії щодо того, що у нас парламент ухвалив положення, ті, котрі потім я оскаржив у Конституційному суді, тому що вважаю, що вони неточні. Але раніше саме в Україні були ухвалені ті гучні положення про прославляння чи героїзацію, як дехто їх називає, і що досі не були змінені, попри мої прохання", - зазначив Анджей Дуда.



Нагадаємо, у травні 2015 року в Україні набув чинності закон, що визнає правовий статус учасників боротьби за незалежність України у 20-у столітті, зокрема членів УПА. Закон передбачає, зокрема, можливість покарання за зневагу ветеранів та заперечення цілеспрямованості їхньої боротьби.



Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко закликав президента Польщі Анджея Дуду внести зміни до закону про Інститут національної пам'яті щодо українців.