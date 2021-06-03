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Президент Польщі Дуда нагородив трьох українців за допомогу полякам в ХХ столітті

Київ • УНН

 • 21047 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда нагородив медалями “Доброчесність і братерство” громадян п’яти держав, зокрема України, що допомагали полякам у ХХ столітті. Про це повідомили у пресцентрі президента Республіки Польща, передає УНН.

Президент Польщі Дуда нагородив трьох українців за допомогу полякам в ХХ столітті

Що відомо

Загалом було відзначено дев’ятеро осіб: з України, Чехії, Румунії, Словаччини та Угорщини.

Згідно з повідомленням, медалі отримали Петро та Марія Базелюк, які під час війни переховували на Волині родину поляків Слоєвських із Гути Степанської, а також Петро Грудзевич, який у 1986 році виступив проти радянських чиновників, відмовившись зняти хрест із могили солдатів польської армії, що загинули в бою проти більшовиків 1920 року.

Цитата

“Для мене це емоційна мить. Момент, коли можна подякувати тим, хто зумів показати чесноту і братерство в найважчі часи, навіть таким скромним чином”, — цитує Анджея Дуду його канцелярія.

Деталі

Церемонія нагородження проходила в президентському палаці. На сайті президента Польщі розміщені відеоролики про внесок кожного із нагороджених польською мовою.

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Це вже вдруге, коли президент Польщі нагороджує спеціальною медаллю іноземців за допомогу полякам у минулому сторіччі, відзначає “Радіо Свобода”.

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