Президент Польщі Дуда нагородив трьох українців за допомогу полякам в ХХ столітті

Що відомо

Загалом було відзначено дев’ятеро осіб: з України, Чехії, Румунії, Словаччини та Угорщини.

Згідно з повідомленням, медалі отримали Петро та Марія Базелюк, які під час війни переховували на Волині родину поляків Слоєвських із Гути Степанської, а також Петро Грудзевич, який у 1986 році виступив проти радянських чиновників, відмовившись зняти хрест із могили солдатів польської армії, що загинули в бою проти більшовиків 1920 року.

Цитата

“Для мене це емоційна мить. Момент, коли можна подякувати тим, хто зумів показати чесноту і братерство в найважчі часи, навіть таким скромним чином”, — цитує Анджея Дуду його канцелярія.

Деталі

Церемонія нагородження проходила в президентському палаці. На сайті президента Польщі розміщені відеоролики про внесок кожного із нагороджених польською мовою.

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Це вже вдруге, коли президент Польщі нагороджує спеціальною медаллю іноземців за допомогу полякам у минулому сторіччі, відзначає “Радіо Свобода”.