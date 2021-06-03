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Президент Польши Дуда наградил трех украинцев за помощь полякам в ХХ веке

Киев • УНН

 • 21047 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Польши Анджей Дуда наградил медалями «Добродетель и братство» граждан пяти стран, в частности Украины, которые помогали полякам в ХХ веке. Об этом сообщили в пресс-центре президента Республики Польша, передает УНН.

Президент Польши Дуда наградил трех украинцев за помощь полякам в ХХ веке

Что известно

Всего было отмечено девять человек: из Украины, Чехии, Румынии, Словакии и Венгрии.

Согласно сообщению, медали получили Петр и Мария Базелюк, которые во время войны прятали на Волыни семью поляков Слоевських с Гуты Степанской, а также Петр Грудзевич, который в 1986 году выступил против советских чиновников, отказавшись снять крест с могилы солдат польской армии, погибших в бою против большевиков 1920 года.

Цитата

“Для меня это эмоциональная момент. Момент, когда можно поблагодарить тех, кто сумел показать добродетель и братство в трудные времена, даже таким скромным образом”, — цитирует Анджея Дуду его канцелярия.

Детали

Церемония награждения проходила в президентском дворце. На сайте президента Польши размещены видеоролики о вкладе каждого из награжденных польском языке.

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Это уже второй раз, когда президент Польши награждает специальной медалью иностранцев за помощь полякам в прошлом веке, отмечает “Радио Свобода”.

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