Президент підписав Закон України щодо діяльності закладів охорони здоров’я
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я", передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я" (№ 2002-VІІІ), ухвалений Верховною Радою 6 квітня цього року, передбачає впровадження заходів із реформування системи охорони здоров’я України задля створення мережі державних та комунальних медичних закладів з достатнім рівнем самостійності для ефективного та своєчасного медичного забезпечення населення", - йдеться в повідомленні.
Згідно із текстом документа заклади охорони здоров’я отримали можливість здобуття фінансової та управлінської автономії для забезпечення фінансових, матеріально-технічних ресурсів системи охорони здоров’я. При цьому, у відповідності до ст. 49 Конституції України, існуюча мережа державних та комунальних закладів охорони здоров’я не буде скорочена, ці установи залишаться у державній та комунальній власності та не підлягатимуть приватизації.
Документом також встановлено спрощений порядок реорганізації закладів охорони здоров’я - державних та комунальних установ - у казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства; уточнено існуючу гарантію, що кошти, не використані закладом охорони здоров’я (крім державних та комунальних установ) у поточному році, не будуть вилучатись та можуть бути використані на фінансування діяльності закладу (зокрема, на оновлення матеріально-технічної бази); урегульовано окремі питання, пов’язані з договорами про медичне обслуговування населення, які будуть укладатись відповідно до спеціального порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.
Як повідомляв УНН, відомчі медичні заклади інтегрують в загальну систему охорони здоров’я.