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Президент підписав закон щодо підвищення енергоефективності будівель університетів

Президент підписав закон щодо підвищення енергоефективності будівель університетів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо підвищення енергоефективності будівель університетів. Про це повідомляє прес-служба АП, передає УНН.

Фінансова угода була підписана 19 грудня 2016 року. Вона передбачає залучення під державні гарантії до 120 млн євро кредитних коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), що будуть спрямовані на здійснення заходів з підвищення енергоефективності будівель університетів та інших інвестицій, пов’язаних з освітнім процесом.

Проект “Вища освіта України” впроваджуватиметься на умовах співфінансування та із залученням коштів з інших джерел. Так, додатково до виділених ЄІБ коштів 10 млн євро буде надано з фонду Східноєвропейського партнерства у сфері енергоефективності та екології. Також радою директорів Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO) прийнято рішення про виділення позики у розмірі 30 млн євро, що спрямовуватимуться на реалізацію проекту.

Проект передбачає два етапи реалізації, а також складається з основного компоненту з енергоефективності та компоненту, що має на меті в цілому покращити умови викладання.

Перший етап охоплює інвестиції у енергоефективність, що стосується першого компонента, у семи університетах: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ); Національний університет “Львівська політехніка”; Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка; Чернігівський національний технологічний університет; Сумський державний університет; Вінницький національний технічний університет.

На другому етапі заплановані інвестиції у реалізацію обох згаданих вище компонентів проекту.

Нагадаємо, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 8 листопада.

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