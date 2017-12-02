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Президент подписал закон для повышения энергоэффективности зданий университетов

Президент подписал закон для повышения энергоэффективности зданий университетов

Киев  •  УНН

 • 22953 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком по повышению энергоэффективности зданий университетов. Об этом сообщает пресс-служба АП, передает УНН.

Финансовое соглашение было подписано 19 декабря 2016 года. Оно предусматривает привлечение под государственные гарантии до 120 млн евро кредитных средств Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), которые будут направлены на осуществление мероприятий по повышению энергоэффективности зданий университетов и других инвестиций, связанных с образовательным процессом.

Проект "Высшее образование Украины" будет внедряться на условиях софинансирования и с привлечением средств из других источников. Так, дополнительно к выделенным ЕИБ средств 10 млн евро будут предоставлены из фонда Восточноевропейского партнерства в сфере энергоэффективности и экологии. Также советом директоров Северной экологической финансовой корпорации (NEFCO) принято решение о выделении кредита в размере 30 млн евро, которые будут направляться на реализацию проекта.

Проект предусматривает два этапа реализации, а также состоит из основного компонента по энергоэффективности и компонента, цель которого - в целом улучшить условия обучения.

Первый этап охватывает инвестиции в энергоэффективность, что касается первого компонента, в семи университетах: Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова (Киев) Национальный университет "Львовская политехника"; Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка; Черниговский национальный технологический университет; Сумской государственный университет; Винницкий национальный технический университет.

На втором этапе запланированы инвестиции в реализацию обоих упомянутых выше компонентов проекта.

Напомним, соответствующий закон Верховная Рада приняла 8 ноября.

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