Президент підписав закон про приєднання України до ще однієї міжнародної конвенції
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про приєднання України до Міжамериканської конвенції про підтвердження та інформацію стосовно іноземного законодавства". Про це інформує пресслужба Глави держави, передає УНН.
Деталі
Так, метою конвенції є встановлення правил, які регулюють міжнародну співпрацю між державами-учасницями щодо отримання підтвердження та інформації стосовно законодавства кожної з них.
Зокрема, конвенція передбачає надання можливості судовим органам учасниць звертатися із запитом про надання інформації про текст, чинність, зміст та сферу застосування її законодавства з конкретних питань, іншим установам – щодо копій текстів правових актів із зазначенням їхньої чинності або судових прецедентів; експертного висновку, який складається з думки адвокатів або фахівців.
Конвенція набирає чинності для України на тридцятий день після здачі на зберігання документа про приєднання.
Довідково
Верховна Рада України 2 березня ухвалила в цілому Проект Закону про приєднання України до Міжамериканської конвенції про підтвердження та інформацію стосовно іноземного законодавства.
Документ передбачає приєднання України до Конвенції із заявою, у якій центральним органом для цілей Конвенції пропонується визначити Міністерство юстиції України.