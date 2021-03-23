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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 37525 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 54240 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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3 марта, 07:14 • 194048 просмотра

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Президент подписал закон о присоединении Украины к еще одной международной конвенции

Президент подписал закон о присоединении Украины к еще одной международной конвенции

Киев  •  УНН

 • 13618 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О присоединении Украины к Межамериканской конвенции о подтверждении и информации относительно иностранного законодательства". Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

Детали

Так, целью конвенции является установление правил, регулирующих международное сотрудничество между государствами-участниками относительно получения подтверждения и информации по законодательству каждой из них.

В частности, конвенция предусматривает предоставление возможности судебным органам участниц обращаться с запросом о предоставлении информации о тексте, силе, содержании и области применения ее законодательства по конкретным вопросам, другим учреждениям - относительно копий текстов правовых актов с указанием их действия или судебных прецедентов; экспертного заключения, которое основывается на мысли адвокатов или специалистов.

Конвенция вступает в силу для Украины на тридцатый день после сдачи на хранение документа о присоединении.

Справка

Верховная Рада Украины 2 марта приняла в целом проект закона о присоединении Украины к Межамериканской конвенции о подтверждении и информации относительно иностранного законодательства.

Документ предусматривает присоединение Украины к Конвенции с заявлением, в котором центральным органом для целей Конвенции предлагается определить Министерство юстиции Украины.

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