Президент підписав Закон про Дія Сіті
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні”, яким передбачається запровадження спеціального правового режиму для ІТ-індустрії Дія Сіті.
Володимир Зеленський поставив свій підпис під Законом “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні”, що передбачає імплементацію спецрежиму Дія Сіті.
Для ІТ-компаній, що вирішать приєднатися до Дія Сіті, це означатиме цілий комплекс стимулів, зокрема спрощену та прозору систему оподаткування, можливість задіювати інструменти для стимулювання інвестицій, додаткові механізми захисту прав на інтелектуальну власність, а також нову форму співпраці з фахівцями — гіг-контракти.
Законопроєкт 4303 “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні” розроблявся у регулярних консультаціях з представниками IT-галузі та профільними експертами. Він визначає загальні засади функціонування спецрежиму Дія Сіті. Серед них — свобода діяльності, невтручання держави, презумпція правомірності діяльності резидентів, стабільність, формальний характер процедури набуття статусу резидента. Вони поширюватимуться не лише на резидентів Дія Сіті, а на всі ІТ-компанії, втім приєднання до спецрежиму здійснюватиметься на добровільних засадах.
Нагадаємо, 15 липня Проєкт Закону № 4303 “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні” отримав підтримку 262 народних депутатів у другому читанні.
Раніше, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що Дія Сіті забезпечить зростання ІТ-сектору на 40-50% щороку, а також збільшить доходи IT-галузі до 16,5 млрд доларів.