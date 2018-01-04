Президент опублікував топ-книг 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко опублікував свій топ-книг 2017 року, серед вподобань книги про Шевченка, війну та біографія Джемілєва. Дані розміщені на порталі Medium, передає УНН.
На першому місці серед книжок, які Президент прочитав у 2017 році, знаходиться біографія лідера кримськотатарського народу "Мустафа Джемілєв. Незламний" Севгіль Мусаєвої та Аліма Алієва.
Також, в рейтингу Президента знаходяться такі книжки, як "Любомир Гузар. Хочу бути людиною" Катерини Щоткіної, "Війна з Росією" Річард Ширрефф (переклад Лариса Лебеденко, Раїса Ладохіна), "Цивілізація. Як Захід став успішним" Ніла Ферґюсона, "Шевченко від А до Я" Леоніда Ушкалова та "Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics" Євгена Нікіфорова, Лізавети Герман та Ольги Балашової.
Нагадаємо, раніше П.Порошенко оприлюднив сім українських пісень, які йому найбільше сподобалися в 2017 році.