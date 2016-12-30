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Президент обмежив доступ на український ринок книжок з Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту. Про це йдеться на сайті Верховної Ради, передає УНН.

Так, згідно з інформацією на сайті парламенту, проект закону 30 грудня повернуто з підписом від Президента.

Зазначимо, закон передбачає, що на територію України можна вільно ввозити не більше 10 книжок з Росії. В іншому разі для ввезення потрібен дозвіл.

За розповсюдження книжок з Росії без дозволу передбачено штрафи від 10 до 50 мінімальних зарплат за кожен випадок порушення.

Крім цього, ухваленим законом забороняється використання друкованих засобів масової інформації для: закликів до захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу або територіальної цілісності України; пропаганди війни, насильства та жорстокості;розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі; розповсюдження порнографії, а також з метою вчинення терористичних актів та інших кримінально караних діянь; пропаганди комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки;популяризації або пропаганди держави-агресора та її органів влади, представників органів влади держави — агресора та їхніх дій, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

Нагадаємо, 8 грудня Верховна Рада обмежила доступ на український ринок книжок з Росії.

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