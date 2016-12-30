Президент обмежив доступ на український ринок книжок з Росії

Так, згідно з інформацією на сайті парламенту, проект закону 30 грудня повернуто з підписом від Президента.

Зазначимо, закон передбачає, що на територію України можна вільно ввозити не більше 10 книжок з Росії. В іншому разі для ввезення потрібен дозвіл.

За розповсюдження книжок з Росії без дозволу передбачено штрафи від 10 до 50 мінімальних зарплат за кожен випадок порушення.

Крім цього, ухваленим законом забороняється використання друкованих засобів масової інформації для: закликів до захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу або територіальної цілісності України; пропаганди війни, насильства та жорстокості;розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі; розповсюдження порнографії, а також з метою вчинення терористичних актів та інших кримінально караних діянь; пропаганди комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки;популяризації або пропаганди держави-агресора та її органів влади, представників органів влади держави — агресора та їхніх дій, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

Нагадаємо, 8 грудня Верховна Рада обмежила доступ на український ринок книжок з Росії.