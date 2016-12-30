Президент ограничил доступ на украинский рынок книг из России
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания. Об этом говорится на сайте Верховной Рады, передает УНН.
Так, согласно информации на сайте парламента, проект закона 30 декабря возвращен с подписью от Президента.
Отметим, закон предусматривает, что на территорию Украины можно свободно ввозить не более 10 книг из России. В другом случае для ввоза требуется разрешение.
За распространение книг из России без разрешения предусмотрены штрафы от 10 до 50 минимальных зарплат за каждый случай нарушения.
Кроме этого, принятым законом запрещается использование печатных средств массовой информации для: призывов к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя или территориальной целостности Украины; пропаганде войны, насилия и жестокости; разжиганию расовой, национальной, религиозной вражды; распространению порнографии, а также с целью совершения террористических актов и других уголовно наказуемых деяний; пропаганды коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики; популяризации или пропаганде государства-агрессора и ее органов власти, представителей органов власти государства - агрессора и их действий, создающих положительный образ государства-агрессора, оправдывают или признают правомерным оккупацию территории Украины.
Напомним, 8 декабря Верховная Рада ограничила доступ на украинский рынок книг из России.