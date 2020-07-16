Президент МОК про бойкот Олімпіади-1980 у Москві: це була помилка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Відмова від участі в Олімпійських іграх 1980 року у Москві збірних ряду країн була помилкою. Таку думку висловив президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах, коментар якого наводить пресслужба організації, передає УНН.
19 липня минає 40 років від дня церемонії відкриття Ігор у Москві.
“Бойкот Ігор в Москві взагалі нічого не дав, щонайменше, в ФРН це визнали. Через пару місяців після Ігор мені говорили: „Ми зробили помилку, це було неправильно“. Навіть тодішній канцлер, який тиснув на нас на користь бойкоту, в 2008 році визнав, що це було помилкою”, — сказав Бах.
“Будь-який, хто думає про бойкот, повинен винести урок з історії: спортивний бойкот нічому не служить, це тільки шкодить спортсменам, населенню країни, тому що вони втрачають можливість ділитися радістю і пишатися успіхами своєї олімпійської команди. Бойкот суперечить олімпійському духу, це суперечить всім цінностям, які ми маємо і відстоюємо в спорті”, — додав глава МОК.
Бах був переможцем Олімпійських ігор 1976 року з фехтування, він був членом команди ФРН і повинен був відправитися на Ігри у Москву, однак керівництво країни прийняло рішення бойкотувати змагання. “Я був жахливо розчарований, що спортсмени не були почуті. Ми повинні були розуміти, що Національні олімпійські комітети і МОК мають обмежений вплив. Ми (спортсмени) в більшості висловилися на користь участі в Іграх, а на публіці було дуже боляче, мене ображали і називали комуністом”, — сказав Бах.
Довідка: Московські Олімпійські ігри 1980 року
Ігри ХХII Олімпіади проходили в Москві з 19 липня по 3 серпня 1980 року. Частина змагань проводилася в інших містах Радянського Союзу: в Талліні стартували парусні регати, у Києві, Ленінграді та Мінську відбулися попередні ігри футбольного турніру, в підмосковних Митищах на стрільбищі “Динамо” пройшли змагання з кульової стрільби.
Московська Олімпіада відбулася незважаючи на бойкот, ініційований президентом США Картером в зв’язку з введенням в 1979 році радянських військ в Афганістан. Більше 60 держав бойкотували Олімпіаду. Команди з Канади, Японії, Китаю, ФРН і США так і не взяли участь в Іграх. В СРСР приїхали спортсмени з 81 країни. Однак деякі учасники Ігор через заборону влади своїх країн виступали не під національними прапорами, а під олімпійськими.
Майже 6 тис. спортсменів змагалися в 203 дисциплінах 21 виду спорту (на п’ять більше, ніж на попередній Олімпіаді в Монреалі).
Незважаючи на відсутність на Іграх великого числа висококласних спортсменів з країн, що бойкотували змагання, московська Олімпіада виявилася надзвичайно щедрою на високі досягнення. За 14 днів змагань було встановлено 74 олімпійських, 39 європейських і 36 світових рекордів. Радянська збірна завоювала 195 нагород, в тому числі 80 золотих, і посіла перше місце в неофіційному медальному заліку.
Засоби масової інформації всього світу широко висвітлювали Олімпіаду-1980, включаючи церемонії відкриття і закриття Ігор. Спортивна подія транслювалася для більш ніж півтора мільярда осіб у 111 країнах світу.