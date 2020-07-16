Президент МОК про бойкот Олімпіади-1980 у Москві: це була помилка

19 липня минає 40 років від дня церемонії відкриття Ігор у Москві.

“Бойкот Ігор в Москві взагалі нічого не дав, щонайменше, в ФРН це визнали. Через пару місяців після Ігор мені говорили: „Ми зробили помилку, це було неправильно“. Навіть тодішній канцлер, який тиснув на нас на користь бойкоту, в 2008 році визнав, що це було помилкою”, — сказав Бах.

“Будь-який, хто думає про бойкот, повинен винести урок з історії: спортивний бойкот нічому не служить, це тільки шкодить спортсменам, населенню країни, тому що вони втрачають можливість ділитися радістю і пишатися успіхами своєї олімпійської команди. Бойкот суперечить олімпійському духу, це суперечить всім цінностям, які ми маємо і відстоюємо в спорті”, — додав глава МОК.

Бах був переможцем Олімпійських ігор 1976 року з фехтування, він був членом команди ФРН і повинен був відправитися на Ігри у Москву, однак керівництво країни прийняло рішення бойкотувати змагання. “Я був жахливо розчарований, що спортсмени не були почуті. Ми повинні були розуміти, що Національні олімпійські комітети і МОК мають обмежений вплив. Ми (спортсмени) в більшості висловилися на користь участі в Іграх, а на публіці було дуже боляче, мене ображали і називали комуністом”, — сказав Бах.

Довідка: Московські Олімпійські ігри 1980 року

Ігри ХХII Олімпіади проходили в Москві з 19 липня по 3 серпня 1980 року. Частина змагань проводилася в інших містах Радянського Союзу: в Талліні стартували парусні регати, у Києві, Ленінграді та Мінську відбулися попередні ігри футбольного турніру, в підмосковних Митищах на стрільбищі “Динамо” пройшли змагання з кульової стрільби.

Московська Олімпіада відбулася незважаючи на бойкот, ініційований президентом США Картером в зв’язку з введенням в 1979 році радянських військ в Афганістан. Більше 60 держав бойкотували Олімпіаду. Команди з Канади, Японії, Китаю, ФРН і США так і не взяли участь в Іграх. В СРСР приїхали спортсмени з 81 країни. Однак деякі учасники Ігор через заборону влади своїх країн виступали не під національними прапорами, а під олімпійськими.

Майже 6 тис. спортсменів змагалися в 203 дисциплінах 21 виду спорту (на п’ять більше, ніж на попередній Олімпіаді в Монреалі).

Незважаючи на відсутність на Іграх великого числа висококласних спортсменів з країн, що бойкотували змагання, московська Олімпіада виявилася надзвичайно щедрою на високі досягнення. За 14 днів змагань було встановлено 74 олімпійських, 39 європейських і 36 світових рекордів. Радянська збірна завоювала 195 нагород, в тому числі 80 золотих, і посіла перше місце в неофіційному медальному заліку.

Засоби масової інформації всього світу широко висвітлювали Олімпіаду-1980, включаючи церемонії відкриття і закриття Ігор. Спортивна подія транслювалася для більш ніж півтора мільярда осіб у 111 країнах світу.