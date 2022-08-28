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Президент Мексики відродив небезпечний вид видобутку вугілля: є перші загиблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент Мексики відродив небезпечний вид видобутку вугілля аби допомогти бідному населенню країни. Такі шахти дають робочі місця, але забирають людські життя. За один день така робота забрала "на той світ" 10 шахтарів. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Президент Мексики відродив небезпечний вид видобутку вугілля: є перші загиблі

Деталі

Два роки тому президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор ухвалив план відродження вугільних електростанцій на півночі Мексики та надання переваги купівлі вугілля з найменших шахт.

Фахівці кажуть, що настільки вузькі та примітивні шахти є небезпечними. У таку шахту за один раз можна опустити лише одного шахтаря і набрати одне відро вугілля. У шахти закачується повітря і викачується вода для створення умов видобутку сировини.

Третього серпня у подібній шахті працювало одночасно 15 чоловіків — їх накрило потоком води. Лише 5 працівників змогли врятуватися. І такі випадки трапляють часто.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тайванська енергокомпанія заявила про припинення купівлі російського вугілля.

Контекст

Сприяння видобутку вугілля є частиною зусиль Лопеса Обрадора з підтримки Федеральної комісії з електроенергетики (CFE) штату, яку очолює політик старої гвардії Мануель Бартлетт, та надання підтримки дрібним шахтарям з бідних сімей.

План був поставлений під сумнів не лише захисниками навколишнього середовища, а й противниками, які попереджали про ризики, з якими стикаються гірники.

CFE підтримав рішення купувати близько двох третин вугілля для виробництва електроенергії у невеликих гірничодобувних компаній.

Державна політика дозволила невеликим гірничодобувним компаніям процвітати, але деякі з них працюють без дотримання трудових норм. Нещодавно це визнав і Обрадор.

Аварії на вугільних шахтах стали частішими.

У червні 2021 року семеро робітників загинули на шахті в муніципалітеті Музкіс у Коауілі. Шахту компанії Micaran також було затоплено та частково обвалено, і знадобилися дні, щоб підняти тіла гірників.

У 2006 році на шахті Pasta de Conchos у Коауїлі сталася трагедія, де 65 гірників загинули після того, як скупчення газу викликало пожежу та вибух, внаслідок яких обрушилося кілька тунелів.

З 2006 по минулий рік щонайменше 80 гірників загинули внаслідок нещасних випадків у Коауіли. Це не перший випадок незаконних дій на невеликих вугільних шахтах Коауїли, де робітники заробляють лише 200 доларів на тиждень.

Критики Обрадора кажуть, що той хотів усунути корупцію при закупівлі вугілля, але, ймовірно, і з цією метою не впорався.

Активісти та фахівці висловили сумнів щодо можливості внесення змін у короткостроковій перспективі для покращення умов безпеки шахтарів.

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