Президент Мексики відродив небезпечний вид видобутку вугілля: є перші загиблі

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Два роки тому президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор ухвалив план відродження вугільних електростанцій на півночі Мексики та надання переваги купівлі вугілля з найменших шахт.

Фахівці кажуть, що настільки вузькі та примітивні шахти є небезпечними. У таку шахту за один раз можна опустити лише одного шахтаря і набрати одне відро вугілля. У шахти закачується повітря і викачується вода для створення умов видобутку сировини.

Третього серпня у подібній шахті працювало одночасно 15 чоловіків — їх накрило потоком води. Лише 5 працівників змогли врятуватися. І такі випадки трапляють часто.

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Контекст

Сприяння видобутку вугілля є частиною зусиль Лопеса Обрадора з підтримки Федеральної комісії з електроенергетики (CFE) штату, яку очолює політик старої гвардії Мануель Бартлетт, та надання підтримки дрібним шахтарям з бідних сімей.

План був поставлений під сумнів не лише захисниками навколишнього середовища, а й противниками, які попереджали про ризики, з якими стикаються гірники.

CFE підтримав рішення купувати близько двох третин вугілля для виробництва електроенергії у невеликих гірничодобувних компаній.

Державна політика дозволила невеликим гірничодобувним компаніям процвітати, але деякі з них працюють без дотримання трудових норм. Нещодавно це визнав і Обрадор.

Аварії на вугільних шахтах стали частішими.

У червні 2021 року семеро робітників загинули на шахті в муніципалітеті Музкіс у Коауілі. Шахту компанії Micaran також було затоплено та частково обвалено, і знадобилися дні, щоб підняти тіла гірників.

У 2006 році на шахті Pasta de Conchos у Коауїлі сталася трагедія, де 65 гірників загинули після того, як скупчення газу викликало пожежу та вибух, внаслідок яких обрушилося кілька тунелів.

З 2006 по минулий рік щонайменше 80 гірників загинули внаслідок нещасних випадків у Коауіли. Це не перший випадок незаконних дій на невеликих вугільних шахтах Коауїли, де робітники заробляють лише 200 доларів на тиждень.

Критики Обрадора кажуть, що той хотів усунути корупцію при закупівлі вугілля, але, ймовірно, і з цією метою не впорався.

Активісти та фахівці висловили сумнів щодо можливості внесення змін у короткостроковій перспективі для покращення умов безпеки шахтарів.