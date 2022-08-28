Президент Мексики возродил опасный вид добычи угля: есть первые погибшие

Детали

Два года назад президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор принял план возрождения угольных электростанций на севере Мексики и предпочтение покупке угля из самых маленьких шахт.

Специалисты говорят, что столь узкие и примитивные шахты опасны. В такую ​​шахту за один раз можно опустить только одного шахтера и набрать одно ведро угля. В шахту закачивается воздух и выкачивается вода для создания условий добычи сырья.

Третьего августа в подобной шахте работало одновременно 15 мужчин — их накрыло потоком воды. Только 5 работников смогли спастись. И такие случаи случаются часто.

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Контекст

Содействие добыче угля является частью усилий Лопеса Обрадора по поддержке Федеральной комиссии по электроэнергетике (CFE) штата, которую возглавляет политик старой гвардии Мануэль Бартлетт, и оказание поддержки мелким шахтерам из бедных семей.

План был подвергнут сомнению не только защитниками окружающей среды, но и противниками, которые предупреждали о рисках, с которыми сталкиваются горняки.

CFE поддержал решение покупать около двух третей угля для производства электроэнергии у небольших горнодобывающих компаний.

Государственная политика позволила небольшим горнодобывающим компаниям преуспевать, но некоторые из них работают без соблюдения трудовых норм. Недавно это признал и Обрадор.

Аварии на угольных шахтах участились.

В июне 2021 года семь рабочих погибли на шахте в муниципалитете Музкис в Коауиле. Шахта компании Micaran также была затоплена и частично обрушена, и понадобились дни, чтобы поднять тела горняков.

В 2006 году на шахте Pasta de Conchos в Коауиле произошла трагедия, где 65 горняков погибли после того, как скопление газа вызвало пожар и взрыв, в результате которых обрушилось несколько тоннелей.

С 2006 по прошлый год по меньшей мере 80 горняков погибли в результате несчастных случаев в Коауиле. Это не первый случай незаконных действий на небольших угольных шахтах Коауилы, где рабочие зарабатывают всего 200 долларов в неделю.

Критики Обрадора говорят, что тот хотел устранить коррупцию при закупке угля, но, вероятно, и с этой целью не справился.

Активисты и специалисты выразили сомнение в возможности внесения изменений в краткосрочной перспективе для улучшения условий безопасности шахтеров.