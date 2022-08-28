Президент Мексики возродил опасный вид добычи угля: есть первые погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Мексики возродил опасный вид добычи угля, чтобы помочь бедному населению страны. Такие шахты дают рабочие места, но уносят человеческие жизни. За один день такая работа унесла "на тот свет" 10 шахтеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Два года назад президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор принял план возрождения угольных электростанций на севере Мексики и предпочтение покупке угля из самых маленьких шахт.
Специалисты говорят, что столь узкие и примитивные шахты опасны. В такую шахту за один раз можно опустить только одного шахтера и набрать одно ведро угля. В шахту закачивается воздух и выкачивается вода для создания условий добычи сырья.
Третьего августа в подобной шахте работало одновременно 15 мужчин — их накрыло потоком воды. Только 5 работников смогли спастись. И такие случаи случаются часто.
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Контекст
Содействие добыче угля является частью усилий Лопеса Обрадора по поддержке Федеральной комиссии по электроэнергетике (CFE) штата, которую возглавляет политик старой гвардии Мануэль Бартлетт, и оказание поддержки мелким шахтерам из бедных семей.
План был подвергнут сомнению не только защитниками окружающей среды, но и противниками, которые предупреждали о рисках, с которыми сталкиваются горняки.
CFE поддержал решение покупать около двух третей угля для производства электроэнергии у небольших горнодобывающих компаний.
Государственная политика позволила небольшим горнодобывающим компаниям преуспевать, но некоторые из них работают без соблюдения трудовых норм. Недавно это признал и Обрадор.
Аварии на угольных шахтах участились.
В июне 2021 года семь рабочих погибли на шахте в муниципалитете Музкис в Коауиле. Шахта компании Micaran также была затоплена и частично обрушена, и понадобились дни, чтобы поднять тела горняков.
В 2006 году на шахте Pasta de Conchos в Коауиле произошла трагедия, где 65 горняков погибли после того, как скопление газа вызвало пожар и взрыв, в результате которых обрушилось несколько тоннелей.
С 2006 по прошлый год по меньшей мере 80 горняков погибли в результате несчастных случаев в Коауиле. Это не первый случай незаконных действий на небольших угольных шахтах Коауилы, где рабочие зарабатывают всего 200 долларов в неделю.
Критики Обрадора говорят, что тот хотел устранить коррупцию при закупке угля, но, вероятно, и с этой целью не справился.
Активисты и специалисты выразили сомнение в возможности внесения изменений в краткосрочной перспективе для улучшения условий безопасности шахтеров.