Президент Колумбії вважає, що Америка повинна допомогти придбати вакцини країнам, які цього потребують

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“Розподіл вакцин був нерівномірним, і у нас є країни, які купували вакцини, але вони не змогли отримати навіть одну (дозу)”, — сказав Дуке під час онлайн-заходу, організованого аналітичним центром Атлантичної Ради. Він додав, що деякі країни придбали до шести разів більше, ніж потрібно для свого населення.

Оскільки Сполучені Штати є лідером у виробництві вакцин, допомога у постачанні уколів може забезпечити їх важливим дипломатичним інструментом, сказав Дуке.

“Я думаю, що це також дуже важливий інструмент м’якої дипломатії, який можна дуже добре використовувати з іншими країнами. Я однозначно думаю, що США, можуть стати лідером у півкулі, щоб допомогти країнам, які не отримали вакцин”, — сказав він.

Додатково

Дуке заявляє, що відсутність вакцин може призвести до соціальних заворушень. Колумбія уклала угоди на 66,5 мільйона доз вакцин проти коронавірусу та ввела майже 1,4 мільйона доз.

Уряд сподівається досягти 3 мільйонів введених доз до 17 квітня.

За даними ВООЗ, в Колумбії зафіксували 2 359 942 випадків коронавірусу, 62,519 осіб померли.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден планує, що країна введе 200 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу до свого 100-го дня перебування на посаді.