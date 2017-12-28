Президент Італії розпустив парламент країни
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент Італії Серджо Маттарелла підписав указ про розпуск парламенту республіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу президента.
"Президент республіки Серджо Маттарелла, заслухавши спікерів двох палат парламенту, відповідно до 88 статті конституції, підписав указ про розпуск Сенату (верхньої палати парламенту) і Палати депутатів (нижньої палати парламенту), який також був підписаний головою Ради міністрів Італії", - йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Італії парламент проголосував за нову виборчу систему
Нинішній розпуск носить технічний характер, і навіть не дивлячись на те, що формально термін цього скликання парламенту закінчується в березні 2018 року, по суті його мандат завершено з прийняттям закону про бюджет. На стадії обговорення залишився лише законопроект про надання громадянства дітям мігрантів, народженим чи тим, що проживають чи навчаються в Італії протягом більш ніж п'яти років. Цей документ, запропонований правлячою Демократичною партією (ДП), викликав серйозну полеміку серед політичних сил і в результаті був заблокований у верхній палаті (Сенаті). За час роботи данного скликання парламенту змінилося три прем'єр-міністри.
Нагадаємо, що спостерігачами на виборах президента РФ в окупованому Криму стануть зокрема й представники Італії.