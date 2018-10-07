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Президент Інтерполу звинувачується у порушенні законів Китаю - ЗМІ

Президент Інтерполу звинувачується у порушенні законів Китаю - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Китаї підтвердили, що начальник Інтерполу Мен Хунвей знаходиться під слідством. Мен звинувачується у порушеннях законодавства країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на South China Morning Post.

На прес-конференції у Франції дружина Мена заявляє, що вона боїться, що життя її чоловіка знаходиться під загрозою

Поки Пекін не надавав жодної додаткової інформації про розслідування, аналітики заявили, що той факт, що він хотів поставити під загрозу свої дипломатичні відносини, витягнувши високопоставленого чиновника таким чином, показав, що ставки є високими.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хто такий президент Інтерполу і чому він зник: ЗМІ назвали версії

На прес-конференції у Франції дружина Мена заявила, що вона боїться, що життя її чоловіка знаходиться під загрозою.

За інформацією видання Мен звинувачується у порушеннях законодавства країни.

Джерело повідомило виданню, що Мен був "забраний для допиту дисциплінарними органами, як тільки він приземлився в Китаї".

Нагадуємо, позавчора стало відомо, що зниклого главу Інтерполу затримали дисциплінарні органи Китаю.

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