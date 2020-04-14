Президент футбольного клубу не дозволить спортсменам вийти на поле у разі поновлення Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент ФК "Брешія" Массімо Челліно негативно висловився стосовно відновлення сезону Серії А, повідомляє УНН з посиланням на "Football-Italia".
Челліно заявив, що не випустить своїх підопічних на поле. Функціонер взяв повну відповідальність на себе.
“Я просто не дозволю гравцям вийти на поле. Нехай відбирають у нас очки, якщо хочуть. Це не провокація з мого боку, я беру відповідальність на себе. Я не розумію, як можна бути такими егоїстами і думати зараз про футбол. Я не боюся пониження у класі. Знаю, що ми все одно повернемося”, — зізнався президент “Брешії”.
Зауважимо, що після 26 турів “Брешія” з 16 балами замикає турнірну таблицю.