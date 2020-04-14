Президент футбольного клуба не позволит спортсменам выйти на поле в случае возобновления Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент ФК "Брешия" Массимо Челлино негативно высказался по восстановлению сезона Серии А, сообщает УНН со ссылкой на "Football-Italia".
Челлино заявил, что не выпустит своих подопечных на поле. Функционер взял полную ответственность на себя.
“Я просто не позволю игрокам выйти на поле. Пусть отбирают у нас очки, если хотят. Это не провокация с моей стороны, я беру ответственность на себя. Я не понимаю, как можно быть такими эгоистами и думать сейчас о футболе. Я не боюсь понижения в классе. Знаю, что мы все равно вернемся”, — признался президент “Брешии”.
Заметим, что после 26 туров “Брешия” с 16 баллами замыкает турнирную таблицу.