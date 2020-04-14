Президент футбольного клуба не позволит спортсменам выйти на поле в случае возобновления Серии А

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 31549 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 40198 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 56300 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 57725 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 80983 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 74557 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101153 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105362 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130554 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130211 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Президент футбольного клуба не позволит спортсменам выйти на поле в случае возобновления Серии А

Президент футбольного клуба не позволит спортсменам выйти на поле в случае возобновления Серии А

Киев  •  УНН

 • 11961 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент ФК "Брешия" Массимо Челлино негативно высказался по восстановлению сезона Серии А, сообщает УНН со ссылкой на "Football-Italia".

Челлино заявил, что не выпустит своих подопечных на поле. Функционер взял полную ответственность на себя.

“Я просто не позволю игрокам выйти на поле. Пусть отбирают у нас очки, если хотят. Это не провокация с моей стороны, я беру ответственность на себя. Я не понимаю, как можно быть такими эгоистами и думать сейчас о футболе. Я не боюсь понижения в классе. Знаю, что мы все равно вернемся”, — признался президент “Брешии”.

Заметим, что после 26 туров “Брешия” с 16 баллами замыкает турнирную таблицу.

Украинские Национальные Новости

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