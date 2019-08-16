Президент Фінляндії здійснить офіційний візит до України вперше за 5 років
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Президент Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо у вересні здійснить офіційний візит до України. Про це повідомила в п'ятницю канцелярія фінського президента, передає УНН.
"Президент Республіки Саулі Нііністьо здійснить офіційний візит до України і зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві 12-13 вересня 2019 року", - повідомили в канцелярії.
Згідно з повідомленням, це буде перша зустріч президентів Нііністьо і Зеленського. П'ятий президент України Петро Порошенко здійснив офіційний візит до Фінляндії в січні 2017 року. Останній раз президент Саулі Нііністьо відвідував Україну в 2014 році.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський на запрошення польського боку у вересні здійснить візит в польську столицю Варшаву.