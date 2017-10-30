Президент Філіппін пообіцяв "слідкувати за мовою" при зустрічі з імператором Японії

За його словами, це буде даниною поваги імператору.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент Філіппін влаштував прем’єру Японії простий прийом

"Я думаю, що мені доведеться слідкувати за мовою там, крім як, хіба що, для того, щоб передати теплий привіт від народу Філіппін, вдячного Японії народу", - сказав він.

Нагадаємо, Президент Філіппін Родріго Дутерте пообіцяв, що американського президента Дональда Трампа очікує "справедливий прийом".