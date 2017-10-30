Президент Філіппін пообіцяв "слідкувати за мовою" при зустрічі з імператором Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Президент Філіппін Родріго Дутерте заявив, що буде "слідкувати за мовою" на зустрічі з імператором Японії Акіхіто. Про це повідомляє УНН з посиланням на GMA News.
За його словами, це буде даниною поваги імператору.
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"Я думаю, що мені доведеться слідкувати за мовою там, крім як, хіба що, для того, щоб передати теплий привіт від народу Філіппін, вдячного Японії народу", - сказав він.
Нагадаємо, Президент Філіппін Родріго Дутерте пообіцяв, що американського президента Дональда Трампа очікує "справедливий прийом".