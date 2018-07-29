Президент Еквадору назвав справу Ассанжа проблемою для своєї країни

“Питання про Ассанжа обговорюється з британським урядом”, — зазначив глава держави. “Ассанж вже більше п’яти років перебуває в такому положенні (в посольстві Еквадору — прим.), і потрібно знайти вихід, — підкреслив Морено. — Вихід, який захищав би його права, особливо його право на життя, і який у той же час міг би дати Еквадору можливість не мати того, що, безсумнівно, є проблемою для нашої країни”.

Як вважає президент, “ідеальний вихід — розмова з Ассанжем і його адвокатом, щоб вивчити, чи готовий він прийняти умови, на яких Велика Британія надасть можливість виходу”. “Ми розуміємо, що існує покарання, яке він повинен був би прийняти за порушення принципу регулярної появи перед британським законодавством, — вважає Морено. — І після цього негайно Ассанж повинен був би мати можливість бути екстрадованим у країну, де йому не загрожує небезпека”.

Нагадаємо, президент Еквадору знаходився на цьому тижні в Великій Британії, де взяв участь у глобальному саміті з питань надання підтримки інвалідам. За твердженням газети The Independent, під час візиту еквадорський лідер провів зі представниками офіційного Лондона переговори про умови передачі Ассанжа британській поліції.

Сам Морено, виступаючи у п’ятницю в Мадриді, заявив, що Ассанж “повинен буде в кінцевому підсумку” покинути стіни посольства Еквадору в Лондоні, проте “цього слід домагатися шляхом діалогу”. Президент підкреслив, що в Кіто хочуть домогтися від Лондона надання гарантій, що життя засновника WikiLeaks “не буде піддане небезпеці”.