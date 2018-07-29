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Президент Эквадора назвал дело Ассанжа проблемой для своей страны

Президент Эквадора назвал дело Ассанжа проблемой для своей страны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 июля. УНН. Ситуация вокруг основателя организации WikiLeaks (международная организация, занимающаяся утечками секретной информации и ее последующей публикацией на своем сайте) австралийца Джулиана Ассанжа является проблемой для Эквадора. Об этом заявил президент южноамериканской страны Ленин Морено в распространенном в субботу интервью газете El Pais, передает УНН.

“Вопрос об Ассанже обсуждается с британским правительством”, — отметил глава государства. “Ассанж уже более пяти лет находится в таком положении (в посольстве Эквадора — прим.), И нужно найти выход, — подчеркнул Морено. — Выход, который защищал бы его права, особенно его право на жизнь, и который в то же время мог бы дать Эквадору возможность не иметь того, что, несомненно, является проблемой для нашей страны”.

Как считает президент, “идеальный выход — разговор с Ассанжем и его адвокатом, чтобы изучить, готов ли он принять условия, на которых Великобритания предоставит возможность выхода”. “Мы понимаем, что существует наказание, которое он должен был бы принять за нарушение принципа регулярного появления перед британским законодательством, — считает Морено. — И после этого немедленно Ассанж должен был бы иметь возможность быть экстрадирован в страну, где ему не угрожает опасность”.

Напомним, президент Эквадора находился на этой неделе в Великобритании, где принял участие в глобальном саммите по вопросам оказания поддержки инвалидам. По утверждению газеты The Independent, во время визита эквадорский лидер провел с представителями официального Лондона переговоры об условиях передачи Ассанжа британской полиции.

Сам Морено, выступая в пятницу в Мадриде, заявил, что Ассанж “должен будет в конечном итоге” покинуть стены посольства Эквадора в Лондоне, однако “этого следует добиваться путем диалога”. Президент подчеркнул, что в Кито хотят добиться от Лондона предоставления гарантий, что жизнь основателя WikiLeaks “не будет подвергнута опасности”.

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