Президент Бразилії відповість на 50 питань поліції у рамках нової справи про корупцію
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Президент Бразилії Мішел Темер отримав від Федеральної поліції 50 питань, на які він має відповісти у рамках чергової справи про корупцію. Про це повідомляє УНН з посиланням на міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Таким чином, Мішел Мігел Еліас Темер Луліа став першим в історії Бразилії чинним президентом, якому Генпрокуратура просила пред’явити звинувачення.
Як зазначає агенство, бразильський лідер не був зобов’язаний давати показання, однак прийняв рішення добровільно відповісти на питання. Однак зміст запитань не розкривається.
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Справа, про яку йде мова, поки знаходиться на етапі попереднього розслідування. Воно стосується президентського указу, який спростив норми управління портами країни-члена десятки найбільших економік світу. Слідчі підозрюють, що Темера міг підписати цей документ в інтересах логістичної компанії Rodrimar S.A. в обмін на якусь винагороду. Глава держави наполягає на своїй невинності.
Як раніше повідомляло УНН, у червні 2017 року Генеральна прокуратура Бразилії висунула на адресу діючого президента Бразилії Темера звинувачення в корупції у рамках іншої кримінальної справи. За версією відомства, з березня по квітень 2017 року президент республіки “отримав незаконні кошти у розмірі 500 тисяч реалів” (152 тисяч доларів США) від підприємця Жоеслі Батісти, який очолює компанію J&F Investimentos SA. Однак, нижня палата парламенту Бразилії висловилася в 25 жовтня проти пред’явлення президенту країни Мішель Темеру звинувачень в організації злочинного співтовариства і спробі перешкоджати правосуддю. 2 серпня більшість бразильських депутатів проголосували проти продовження процесу проти глави держави, фактично заморозивши розслідування до закінчення його мандата в грудні 2018 року.