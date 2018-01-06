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Президент Бразилии ответит на 50 вопросов полиции в рамках нового дела о коррупции

Киев • УНН

 • 8554 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Президент Бразилии Мишел Темер получил от Федеральной полиции 50 вопросов, на которые он должен ответить в рамках очередного дела о коррупции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на международное информационное агентство Reuters.

Президент Бразилии ответит на 50 вопросов полиции в рамках нового дела о коррупции

Таким образом, Мишел Мигел Элиас Темер Лулиа стал первым в истории Бразилии действующим президентом, которому Генпрокуратура просила предъявить обвинения.

Как отмечает агентство, бразильский лидер не был обязан давать показания, однако принял решение добровольно ответить на вопросы. Содержание вопросов не раскрывается.

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Дело, о котором идет речь, пока находится на этапе предварительного расследования. Оно касается президентского указа, который упростил нормы управления портами страны-члена десятки крупнейших экономик мира. Следователи подозревают, что Темера мог подписать этот документ в интересах логистической компании Rodrimar SA в обмен на вознаграждение. Глава государства настаивает на своей невиновности.

Как ранее сообщало УНН, в июне 2017 Генеральная прокуратура Бразилии выдвинула в адрес действующего президента Бразилии Темера обвинения в коррупции в рамках другого уголовного дела. По версии ведомства, с марта по апрель 2017 президент республики “получил незаконные средства в размере 500 тысяч реалов” (152 тысяч долларов США) от предпринимателя Жоесли Батисты, который возглавляет компанию J&F Investimentos SA. Однако, нижняя палата парламента Бразилии высказалась в 25 октября против предъявления президенту страны Мишель Темеру обвинений в организации преступного сообщества и попытке препятствовать правосудию. 2 августа большинство бразильских депутатов проголосовали против продолжения процесса против главы государства, фактически заморозив расследование до истечения его мандата в декабре 2018 года.

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