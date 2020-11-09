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Президент Азербайджану: ми готові попросити допомоги у Туреччини, якщо проти нас буде агресія

Київ • УНН

 • 21880 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна може розглянути варіант звернення до Туреччини за наданням військової допомоги в разі агресії. Про це азербайджанський лідер розповів в інтерв’ю BBC, передає УНН.

“Багато років тому між нами був підписаний документ, який передбачає військову допомогу Туреччині в разі агресії. У певному сенсі у нас є такий же формат, який склався між Вірменією і Росією. Якщо Азербайджан зіткнеться з агресією і побачить необхідність у військовій допомозі від Туреччини, то ми розглянемо цей варіант”, — зазначив Алієв, слова якого наводить агентство АзерТАдж.

За його словами, якщо ситуація буде і далі розвиватися в нинішньому ключі, приводів для звернення до Туреччини не буде.

Інтерв’ю Ільхама Алієва було показано також в ефірі місцевого телеканалу Baku TV:

Ситуація в регіоні загострилася 27 вересня, на спірній території почалися активні бої. Обидві сторони повідомляють про вбитих і поранених, в тому числі серед цивільного населення. Вже тричі досягалися домовленості про припинення вогню, проте майже відразу учасники конфлікту починали обмінюватися взаємними звинуваченнями в їх порушенні.

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