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Презентовано м'яч фіналу ЛЧ у Києві

Презентовано м'яч фіналу ЛЧ у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Компанія adidas 12 лютого офіційно презентувала м’яч фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбудеться 26 травня в Києві, передає УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.

"Відмінними рисами дизайну м’яча є сині та жовті графічні зображення, що символізують кольори трибун київського НСК «Олімпійський», де відбудеться фінальний матч розіграшу найпрестижнішого континентального клубного турніру. Крім того, на рельєфній поверхні м’яча зображено малюнок даху столичної арени. У дизайні також наявні традиційні елементи — зірки, що нанесені на поверхню м’яча, та інтегрований логотип фіналу Ліги чемпіонів", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що м’яч розроблений для того, аби дозволити найкращим футболістам грати за будь-яких умов. Його текстурне покриття забезпечує надійне зчеплення та повний контроль завдяки термічно скріпленим сегментам зірок, що утворюють суцільну гладку поверхню та дають можливість для комфортної обробки першим же дотиком.

Зазначається, що цим м’ячем гратимуть найкращі команди Європи, починаючи зі стадії плей-офф змагань, що стартує вже 13 лютого. 

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