Прем'єр Вірменії звернувся до армії республіки після призначення нового начальника Генштабу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян представив у понеділок вищому командному складу нового главу Генштабу збройних сил (ЗС) Артака Давтяна, підкресливши, що армія повинна зберігати політичний нейтралітет. Про це повідомила пресслужба вірменського уряду, пише УНН.
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“Я повинен попросити, ми повинні домовитися, що нам слід зберегти священним принцип деполітизації збройних сил, принцип аполітичності в майбутньому. Він потрібен не мені, потрібен не конкретній людині чи групі — це важливий принцип, який потрібен, в першу чергу, збройним силам”, — сказав Пашинян. Він зазначив, що заява Генштабу ЗС від 25 лютого з вимогою його відставки “зрозуміла за багатьма параметрами” і не залишила в ньому ніякого людського або політичного сліду.
“Всі ви знаєте, що пан Давтян покинув пост начальника Генштабу з причин, не пов’язаних зі службою. Я повинен заявити, що ми підтримували постійний контакт з паном Давтяном весь цей час, і було ясно, що ми повинні використовувати його потенціал в наших державним справах”, — додав прем’єр.
Довідка
Давтян раніше вже обіймав посаду голови Генштабу ЗС Вірменії. Незабаром після свого обрання прем’єр-міністром — в 2018 році — Пашинян змінив начальника Генштабу і призначив на цю посаду Давтяна, який займав її до червня 2020 року. Тоді в Вірменії вибухнув скандал після публікації в ЗМІ повідомлень, що під час жорстких карантинних обмежень, пов’язаних з поширенням коронавірусу, син Давтяна відсвяткував весілля з порушенням протиепідемічних норм. Після цього Пашинян ініціював відставку самого Давтяна, керівника Служби національної безпеки Едуарда Мартіросяна і начальника поліції Армана Саркісяна. Причини цього рішення не вказувалися. Після цього Пашинян призначив новим главою Генштабу Оніка Гаспаряна.