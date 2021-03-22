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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 37363 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 54050 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Премьер Армении обратился к армии республики после назначения нового начальника Генштаба

Премьер Армении обратился к армии республики после назначения нового начальника Генштаба

Киев  •  УНН

 • 11751 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил в понедельник высшему командному составу нового главу Генштаба вооруженных сил (ВС) Артака Давтяна, подчеркнув, что армия должна сохранять политический нейтралитет. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства, пишет УНН.

Детали

“Я должен попросить, мы должны договориться, что нам следует сохранить священным принцип деполитизации вооруженных сил, принцип аполитичности в будущем. Он нужен не мне, нужен не конкретному человеку или группе — это важный принцип, который нужен, в первую очередь, вооруженным силам”, — сказал Пашинян. Он отметил, что заявление Генштаба ВС от 25 февраля с требованием его отставки “понятно по многим параметрам” и не оставило в нем никакого человеческого или политического следа.

“Все вы знаете, что господин Давтян покинул пост начальника Генштаба по причинам, не связанным со службой. Я должен заявить, что мы поддерживали постоянный контакт с господином Давтяном все это время, и было ясно, что мы должны использовать его потенциал в наших государственным делах”, — добавил премьер.

Справка

Давтян ранее уже занимал должность главы Генштаба ВС Армении. Вскоре после своего избрания премьер-министром — в 2018 году — Пашинян сменил начальника Генштаба и назначил на этот пост Давтяна, который занимал ее до июня 2020 года. Тогда в Армении разразился скандал после публикации в СМИ сообщений, что во время жестких карантинных ограничений, связанных с распространением коронавируса, сын Давтяна отпраздновал свадьбу с нарушением противоэпидемических норм. После этого Пашинян инициировал отставки самого Давтяна, руководителя Службы национальной безопасности Эдуарда Мартиросяна и начальника полиции Армана Саркисяна. Причины этого решения не указывались. После этого Пашинян назначил новым главой Генштаба Оника Гаспаряна.

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