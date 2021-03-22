Премьер Армении обратился к армии республики после назначения нового начальника Генштаба

Детали

“Я должен попросить, мы должны договориться, что нам следует сохранить священным принцип деполитизации вооруженных сил, принцип аполитичности в будущем. Он нужен не мне, нужен не конкретному человеку или группе — это важный принцип, который нужен, в первую очередь, вооруженным силам”, — сказал Пашинян. Он отметил, что заявление Генштаба ВС от 25 февраля с требованием его отставки “понятно по многим параметрам” и не оставило в нем никакого человеческого или политического следа.

“Все вы знаете, что господин Давтян покинул пост начальника Генштаба по причинам, не связанным со службой. Я должен заявить, что мы поддерживали постоянный контакт с господином Давтяном все это время, и было ясно, что мы должны использовать его потенциал в наших государственным делах”, — добавил премьер.

Справка

Давтян ранее уже занимал должность главы Генштаба ВС Армении. Вскоре после своего избрания премьер-министром — в 2018 году — Пашинян сменил начальника Генштаба и назначил на этот пост Давтяна, который занимал ее до июня 2020 года. Тогда в Армении разразился скандал после публикации в СМИ сообщений, что во время жестких карантинных ограничений, связанных с распространением коронавируса, сын Давтяна отпраздновал свадьбу с нарушением противоэпидемических норм. После этого Пашинян инициировал отставки самого Давтяна, руководителя Службы национальной безопасности Эдуарда Мартиросяна и начальника полиции Армана Саркисяна. Причины этого решения не указывались. После этого Пашинян назначил новым главой Генштаба Оника Гаспаряна.