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Прем'єр Великої Британії Джонсон заявив, що веде переговори зі США про заборону в Росії системи Swift

Прем'єр Великої Британії Джонсон заявив, що веде переговори зі США про заборону в Росії системи Swift

Київ • УНН

 • 20592 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у вівторок заявив, що обговорює зі США заборону в Росії на глобальну платіжну систему Swift. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

На питання про платіжну систему Swift і про те, чи заборонить Велика Британія її в Росії, Джонсон сказав: "Нема сумнівів, що це буде дуже потужна зброя".

Цитата

"Боюсь, що насправді можна буде її (заборону - ред) застосувати лише за допомогою Сполучених Штатів. Ми обговорюємо це", - сказав він законодавцям.

Далі, відповідаючи на питання Джонсон зазначив, що Велика Британія, не вагаючись, посилить санкції щодо Москви і намагатиметься зробити свій внесок у будь-яке розгортання НАТО у разі вторгнення Росії в Україну.

"Ми у Великій Британії, не вагаючись, посилимо наші національні санкції проти Росії у відповідь на те, що може зробити президент Путін", - заявив Джонсон.

Якщо мета Путіна полягала в тому, щоб утримати сили НАТО подалі від кордонів Росії, то "вторгнення в Україну навряд чи могло бути більш контрпродуктивним", додав він.

"Ми не можемо відмовитися від ідеї цілісної та вільної Європи, що виникла у ті дивовижні роки з 1989 по 1991 рік", — заявив Джонсон, маючи на увазі падіння Берлінського муру, кінець комуністичного правління у Східній Європі та крах Радянського Союзу.

Додамо

НАТО заявило у понеділок, що переводить свої сили в бойову готовність та зміцнить Східну Європу додатковими кораблями та винищувачами, що Росія засудила як "істерію" Заходу у відповідь на нарощування військ на кордоні з Україною.

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