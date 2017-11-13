Прем’єр Угорщини попередив про можливість нових конфліктів з Україною

"В Україні на порядку денному є як мінімум ще три важливих законопроекти і законодавчі ініціативи (які призведуть до зменшення прав меншин - ред.)", - зазначив він.

Йдеться, за словами прем’єра, про законопроекти: про громадянство, про використання мови і про реституцію та використання церковної власності, зокрема мова про обіцянку Петра Порошенка часів президентської кампанії, яка так і не була реалізована.

"І якщо зараз не дати Києву зрозуміти, що країна, яка прагне рухатися ближче до Європи, повинна відповідати європейським стандартам і нормам, то, можливо, ми зіткнемося з аналогічною ситуацією після ухвалення наступних законів" - заявив В.Орбан.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон "Про освіту". 25 вересня Президент України Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.

При цьому деякі країни, серед яких Угорщина, розкритикували мовну норму українського закону про освіту, якою передбачається викладання державною мовою з п'ятого класу у школах для нацменшин.