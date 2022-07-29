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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Прем'єр Угорщини Орбан розраховує на нову газову угоду з росією цього літа

Прем'єр Угорщини Орбан розраховує на нову газову угоду з росією цього літа

Київ • УНН

 • 91139 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Угорщина розраховує підписати угоду з росією про додаткові постачання газу обсягом 700 млн кубометрів до кінця літа, заявив у п'ятницю державному радіо прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Дві країни ведуть переговори про збільшення поставок на додаток до існуючого довгострокового договору.

"В Угорщині буде достатньо газу", - сказав Орбан.

"Ми ведемо переговори з росіянами про купівлю додаткових 700 млн кубометрів газу, ця угода може бути підписана протягом літа, і тоді ми будемо в безпеці", - додав він.

За даними Gas Infrastructure Europe, газові сховища Угорщини зараз заповнені приблизно на 50%, що покриває 29% його річного споживання.

Доповнення

Угорщина, член Європейського Союзу, підтримує з москвою, як вона називає це, "прагматичні відносини" після вторгнення росії в Україну, що створює напруженість у відносинах із деякими союзниками щодо ЄС, які прагнуть зайняти жорсткішу позицію.

Угорщина, яка приблизно на 85% залежить від російського газу, рішуче виступає проти запровадження санкцій ЄС щодо імпорту російського газу.

Відповідно до 15-річної угоди з російським "Газпромом", підписаної минулого року, Угорщина отримуватиме 3,5 млрд кубометрів газу на рік через Болгарію та Сербію, а ще 1 млрд кубометрів — трубопроводом з Австрії.

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