Премьер Венгрии Орбан рассчитывает на новое газовое соглашение с россией этим летом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Венгрия рассчитывает подписать соглашение с россией о дополнительных поставках газа объемом 700 млн кубометров до конца лета, заявил в пятницу государственному радио премьер-министр страны Виктор Орбан, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Две страны ведут переговоры об увеличении поставок в дополнение к существующему долгосрочному договору.
"В Венгрии будет достаточно газа", - сказал Орбан.
"Мы ведем переговоры с россиянами о покупке дополнительных 700 млн кубометров газа, это соглашение может быть подписано в течение лета, и тогда мы будем в безопасности", – добавил он.
По данным Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища Венгрии сейчас заполнены примерно на 50%, что покрывает 29% его годового потребления.
Дополнение
Венгрия, член Европейского Союза, поддерживает с москвой, как она называет это, "прагматические отношения" после вторжения россии в Украину, что создает напряженность в отношениях с некоторыми союзниками по ЕС, стремящимися занять более жесткую позицию.
Венгрия, примерно на 85% зависящая от российского газа, решительно выступает против введения санкций ЕС относительно импорта российского газа.
Согласно 15-летнему соглашению с российским "Газпромом", подписанному в прошлом году, Венгрия будет получать 3,5 млрд кубометров газа в год через Болгарию и Сербию, а еще 1 млрд кубометров — по трубопроводу из Австрии.