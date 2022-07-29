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Премьер Венгрии Орбан рассчитывает на новое газовое соглашение с россией этим летом

Премьер Венгрии Орбан рассчитывает на новое газовое соглашение с россией этим летом

Киев • УНН

 • 91138 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Венгрия рассчитывает подписать соглашение с россией о дополнительных поставках газа объемом 700 млн кубометров до конца лета, заявил в пятницу государственному радио премьер-министр страны Виктор Орбан, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Две страны ведут переговоры об увеличении поставок в дополнение к существующему долгосрочному договору.

"В Венгрии будет достаточно газа", - сказал Орбан.

"Мы ведем переговоры с россиянами о покупке дополнительных 700 млн кубометров газа, это соглашение может быть подписано в течение лета, и тогда мы будем в безопасности", – добавил он.

По данным Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища Венгрии сейчас заполнены примерно на 50%, что покрывает 29% его годового потребления.

Дополнение

Венгрия, член Европейского Союза, поддерживает с москвой, как она называет это, "прагматические отношения" после вторжения россии в Украину, что создает напряженность в отношениях с некоторыми союзниками по ЕС, стремящимися занять более жесткую позицию.

Венгрия, примерно на 85% зависящая от российского газа, решительно выступает против введения санкций ЕС относительно импорта российского газа.

Согласно 15-летнему соглашению с российским "Газпромом", подписанному в прошлом году, Венгрия будет получать 3,5 млрд кубометров газа в год через Болгарию и Сербию, а еще 1 млрд кубометров — по трубопроводу из Австрии.

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