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Прем'єр Угорщини назвав біженців "мусульманськими загарбниками"

Київ • УНН

 • 12749 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав новоприбулих до Європи біженців “мусульманськими загарбниками” і заявив, що його країна не має наміру в майбутньому приймати мігрантів, передає УНН з посиланням на Welt. 

Прем'єр Угорщини назвав біженців "мусульманськими загарбниками"

На думку лідера угорського уряду, наплив мусульманського населення призведе до появи “паралельних спільнот” всередині держави. “Ми не вважаємо цих людей мусульманськими біженцями. Ми розглядаємо їх як мусульманських загарбників”, — заявив Орбан журналістам видання Welt.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Єврокомісар закликав якомога швидше домовитися про міграційну реформу в ЄС

Прем’єр-міністр також закликав лідерів провідних європейських держав виявляти повагу до Угорщини. За його словами, багато країн Євросоюзу звинувачують угорську владу в тому, що Будапешт отримує кошти від європейських фондів, проте не хоче приймати біженців. Однак Орбан зазначив, що виділення грошей Угорщини з цієї структури ніяк не пов’язане з питанням біженців у зв’язку з тим, що є “справедливий баланс”, так як угорська сторона відкрила свій ринок для вільної конкуренції.

Як раніше повідомляло УНН, Польща та Угорщина будуть дотримуватися своєї позиції щодо міграційної політики, не визнаючи квотного принципу розподілення мігрантів в ЄС. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час зустрічі у Будапешті з угорським колегою Віктором Орбаном. У кінці минулого року Єврокомісія подала до суду ЄС позов проти Угорщини, Польщі і Чехії за відмову прийняти біженців в рамках програми по релокації мігрантів.

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