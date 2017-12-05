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Прем'єр пояснив формулу щодо реверсних дотацій для ОТГ

Прем'єр пояснив формулу щодо реверсних дотацій для ОТГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. В ефірі "5 каналу" в ексклюзивному інтерв'ю Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пояснив формулу щодо реверсних дотація для об'єднаних громадин у Держбюджеті-2018, передає УНН.

"Я б хотів, щоб у кожній громаді економічний ріст забезпечувався не за рахунок того, що держава приймає якісь рішення, а за рахунок того, що більше підприємств, більше підприємців, більше нових робочих місць створюється, тоді громада розпочне розвиватися. Ми провели дискусію, думаю, вона була корисною і для органів місцевого самоврядування і для центральної влади. Ми знайшли формулу і ця формула буде абсолютно нормальною з точки зору дохідної частини місцевих бюджетів. Не так важливо 50х50 чи 50х20, а важливо – що і з чим ми порівнюємо. Тому ми все збалансували, аби все було добре", – зазначив прем’єр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гройсман розповів, скільки виділять з Держбюджету-2018 на ОТГ

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про те, що розраховує на 3% економічного зростання у 2018 і переконаний, що ця цифра може сягнути до 7%.

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