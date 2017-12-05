Премьер пояснил формулу по реверсным дотациям для ОТО

"Я бы хотел, чтобы в каждой общине экономический рост обеспечивался не за счет того, что государство принимает какие-то решения, а за счет того, что больше предприятий, больше предпринимателей, больше новых рабочих мест создается, тогда общество начнет развиваться. Мы провели дискуссию, думаю, она была полезной и для органов местного самоуправления и для центральной власти. мы нашли формулу и эта формула будет абсолютно нормальным с точки зрения доходной части местных бюджетов. Не так важно 50х50 или 50х20, а важно - что и с чем мы сравниваем. Поэтому мы все сбалансировали, чтобы все было хорошо ", - отметил премьер.

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Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что рассчитывает на 3% экономического роста в 2018 и убежден, что эта цифра может достичь до 7%.