Премьер пояснил формулу по реверсным дотациям для ОТО

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 88991 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 60493 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 108734 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 110057 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 128967 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106097 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107836 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113168 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117398 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Премьер пояснил формулу по реверсным дотациям для ОТО

Премьер пояснил формулу по реверсным дотациям для ОТО

Киев  •  УНН

 • 13812 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В эфире "5 канала" в эксклюзивном интервью Премьер-министр Владимир Гройсман пояснил формулу по реверсным дотациям для объединенных общин в Госбюджете-2018, передает УНН.

"Я бы хотел, чтобы в каждой общине экономический рост обеспечивался не за счет того, что государство принимает какие-то решения, а за счет того, что больше предприятий, больше предпринимателей, больше новых рабочих мест создается, тогда общество начнет развиваться. Мы провели дискуссию, думаю, она была полезной и для органов местного самоуправления и для центральной власти. мы нашли формулу и эта формула будет абсолютно нормальным с точки зрения доходной части местных бюджетов. Не так важно 50х50 или 50х20, а важно - что и с чем мы сравниваем. Поэтому мы все сбалансировали, чтобы все было хорошо ", - отметил премьер.

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Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что рассчитывает на 3% экономического роста в 2018 и убежден, что эта цифра может достичь до 7%.

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